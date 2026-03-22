  1. В Украине

Задолженность по алиментам: какие штрафы предусмотрены и как они рассчитываются

20:47, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Размер штрафа зависит от длительности задолженности, а начисление происходит без обращения в суд.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Несвоевременная уплата алиментов влечет не только накопление задолженности, но и применение финансовых санкций. При этом такие штрафы имеют специфическую правовую природу: они не направляются в государственный бюджет, а подлежат выплате непосредственно в пользу ребенка через того из родителей, с кем он проживает. Министерство юстиции разъяснило ключевые аспекты применения штрафов в рамках исполнительного производства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Порядок принудительного исполнения решений о взыскании алиментов определен Законом Украины «Об исполнительном производстве». В рамках открытого исполнительного производства государственный исполнитель имеет право применять к должнику финансовые санкции.

Постановление о наложении штрафа выносит именно государственный исполнитель. Дополнительного обращения в суд для этого не требуется.

Штраф применяется автоматически

В случае возникновения предусмотренных законом оснований штраф накладывается без заявления взыскателя. Государственный исполнитель действует по собственной инициативе в пределах своих полномочий, поэтому обращение получателя алиментов не является обязательным.

Размер штрафа зависит от длительности задолженности

Закон устанавливает дифференцированный подход к определению размера штрафа в зависимости от срока задолженности:

  • 20% — если сумма долга превышает размер платежей за один год;
  • 30% — если задолженность накоплена за два года;
  • 50% — если долг превышает сумму платежей за три года.

Таким образом, чем дольше должник не исполняет обязательства, тем больше финансовая нагрузка.

Куда направляются средства

Взысканные штрафы имеют социальное назначение. Они не поступают в бюджет, а перечисляются взыскателю — то есть тому из родителей, с кем проживает ребенок. Фактически эти средства являются дополнительной финансовой поддержкой ребенка.

Военное положение не освобождает от ответственности

Введение военного положения не отменяет обязанность уплачивать алименты и не влияет на применение штрафов. Начисление финансовых санкций за просрочку продолжается, а уклонение от исполнения обязательств может привести к существенному увеличению задолженности.

Таким образом, штрафы за задолженность по уплате алиментов являются не только инструментом принуждения, но и механизмом защиты интересов ребенка. Они применяются автоматически в рамках исполнительного производства, увеличиваются в зависимости от длительности задолженности и направляются непосредственно получателю алиментов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]