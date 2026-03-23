Вибори під час воєнного стану проводити не будуть — у Раді заявили про консенсус

Окремим напрямом, що потребує подальшого опрацювання, залишаються вибори до Верховної Ради та питання фінансування повоєнних виборів.

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі досягнуто консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Водночас попереду залишається значний обсяг роботи, зокрема щодо забезпечення голосування українців за кордоном та створення умов для участі військових.

Про це він сказав під час участі у круглому столі щодо підготовки до перших національних повоєнних виборів в Україні. Захід відбувся 20 березня та був присвячений організаційним викликам і напрацюванню законодавчих змін.

Під час заходу представили напрацювання тематичних підгруп, які охоплюють ключові аспекти майбутніх виборів. Зокрема, йдеться про адміністрування виборчого процесу, участь громадян України за кордоном, реалізацію виборчих прав військовослужбовців, участь внутрішньо переміщених осіб, а також організацію голосування на тимчасово окупованих і прифронтових територіях. Окрему увагу приділили питанням безпеки проведення виборів.

«Наша робота є абсолютно відкритою. Ми обговорюємо ці складні питання не фрагментарно і не в закритих кабінетах. Ми досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Водночас попереду багато роботи щодо участі українців за кордоном у виборах, а також пошуку найкращих механізмів забезпечення повноцінного голосування для наших Захисників і Захисниць», — сказав Олександр Корнієнко.

За словами віцеспікера, окремими напрямами, які ще потребують доопрацювання, залишаються парламентські вибори та питання фінансування повоєнного виборчого процесу.

Після завершення роботи тематичних підгруп планується провести окреме засідання щодо виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань у сфері виборчого права. На ньому у відкритому форматі визначать стан виконання відповідних вимог та подальші кроки.

Робоча група, яка займається підготовкою комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні розпочала роботу 26 грудня 2025 року.

