  1. В Украине

Выборы во время военного положения проводить не будут — в Раде заявили о консенсусе

10:49, 23 марта 2026
Отдельным направлением, требующим дальнейшей проработки, остаются выборы в Верховную Раду и вопросы финансирования послевоенных выборов.
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что на данный момент достигнут консенсус относительно невозможности проведения выборов во время военного положения. В то же время впереди остается значительный объем работы, в частности по обеспечению голосования украинцев за рубежом и созданию условий для участия военнослужащих.

Об этом он сказал во время участия в круглом столе по подготовке к первым национальным послевоенным выборам в Украине. Мероприятие состоялось 20 марта и было посвящено организационным вызовам и выработке законодательных изменений.

В ходе мероприятия были представлены наработки тематических подгрупп, охватывающих ключевые аспекты будущих выборов. В частности, речь идет об администрировании избирательного процесса, участии граждан Украины за рубежом, реализации избирательных прав военнослужащих, участии внутренне перемещенных лиц, а также организации голосования на временно оккупированных и прифронтовых территориях. Отдельное внимание уделили вопросам безопасности проведения выборов.

«Наша работа является абсолютно открытой. Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса относительно невозможности проведения выборов во время военного положения. В то же время впереди много работы по участию украинцев за рубежом в выборах, а также поиску наилучших механизмов обеспечения полноценного голосования для наших Защитников и Защитниц», — сказал Александр Корниенко.

По словам вице-спикера, отдельными направлениями, которые еще требуют доработки, остаются парламентские выборы и вопросы финансирования послевоенного избирательного процесса.

После завершения работы тематических подгрупп планируется провести отдельное заседание по выполнению Украиной евроинтеграционных обязательств в сфере избирательного права. На нем в открытом формате определят состояние выполнения соответствующих требований и дальнейшие шаги.

Рабочая группа, которая занимается подготовкой комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине, начала работу 26 декабря 2025 года.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

