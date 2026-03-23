НБУ запроваджує нові правила для банків: вимоги та обмеження за стандартами ЄС

15:36, 23 березня 2026
Нацбанк в межах покрокової імплементації правил ЄС з банківського нагляду врегулював окремі питання здійснення безвиїзного банківського нагляду.
НБУ запроваджує нові правила для банків: вимоги та обмеження за стандартами ЄС
Національний банк оновив правила безвиїзного банківського нагляду, запровадивши нові підходи до встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. Відповідні зміни спрямовані на наближення українського регулювання до стандартів Європейського Союзу.

Зміни затверджені постановою правління НБУ від 17 березня 2026 року №27 і набудуть чинності з 1 травня.

Ключові зміни:

  1. Визначено порядок встановлення обмежень щодо діяльності банку в разі погіршення його фінансового стану, що становить загрозу для вкладників та інших кредиторів.

Підставою для такого рішення може бути наявність хоча б однієї з таких ознак:

  • негативна динаміка показників якості активів, достатності капіталу, ліквідності та прибутковості;
  • зростання рівня основних ризиків (кредитного, процентного, ринкового, операційного);
  • неналежна якість корпоративного управління або систем внутрішнього контролю чи управління ризиками, що призводить до суттєвого зростання ризиків;
  • суттєве зростання ризиків унаслідок запровадження нового продукту.

Передбачено також можливість негайного встановлення обмежень (без заслуховування банку) у разі виявлення обставин, що становлять безпосередню загрозу для вкладників і кредиторів, унаслідок погіршення фінансового стану банку, а також порядок та підстави для внесення змін до рішення.

  1. Запроваджено механізм висунення вимог до банків за результатами безвиїзного нагляду, якщо є потреба вжиття банком заходів, спрямованих на зменшення впливу ризиків на його діяльність.

Такі вимоги можуть стосуватися:

  • поліпшення фінансового стану банку;
  • підтримання достатнього рівня капіталу та ліквідності;
  • підвищення якості корпоративного управління та систем управління ризиками, у тому числі усунення недоліків у діяльності банку, які безпосередньо ще не вплинули на його фінансовий стан, але в майбутньому можуть призвести до його погіршення та загрози інтересам вкладників і кредиторів банку;
  • перегляду політики винагород.

У вимогах встановлюється строк подання банком плану заходів для усунення недоліків та виконання вимог Національного банку.

  1. Посилено нагляд за впровадженням нових банківських продуктів.

З метою упередження виникнення неконтрольованих ризиків у діяльності банків, забезпечення своєчасного реагування Національним банком на ідентифіковані потенційні ризики банків, а також зміцнення в банківському секторі культури відповідального впровадження інновацій розширено перелік рішень колегіальних органів банку, про які необхідно повідомляти Національний банк. Зокрема, запроваджено вимогу інформувати про впровадження нових продуктів або суттєві зміни до наявних продуктів, якщо вони можуть суттєво впливати на діяльність банку.

Водночас зменшено перелік рішень колегіальних органів банку, про які він має повідомляти Національний банк, щодо вкладень в державні цінні папери.

