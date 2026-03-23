НБУ вводит новые правила для банков: требования и ограничения по стандартам ЕС

15:36, 23 марта 2026
Нацбанк в рамках пошаговой имплементации правил ЕС по банковскому надзору урегулировал отдельные вопросы осуществления безвыездного банковского надзора.
Национальный банк обновил правила безвыездного банковского надзора, внедрив новые подходы к установлению требований и ограничений в отношении деятельности банков с применением риск-ориентированного подхода. Соответствующие изменения направлены на приближение украинского регулирования к стандартам Европейского Союза.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 17 марта 2026 года №27 и вступят в силу с 1 мая.

Ключевые изменения:

  1. Определен порядок установления ограничений в отношении деятельности банка в случае ухудшения его финансового состояния, что представляет угрозу для вкладчиков и других кредиторов.

Основанием для такого решения может быть наличие хотя бы одного из следующих признаков:

  • негативная динамика показателей качества активов, достаточности капитала, ликвидности и прибыльности;
  • рост уровня основных рисков (кредитного, процентного, рыночного, операционного);
  • ненадлежащее качество корпоративного управления или систем внутреннего контроля либо управления рисками, что приводит к существенному росту рисков;
  • существенный рост рисков вследствие внедрения нового продукта.

Также предусмотрена возможность немедленного установления ограничений (без заслушивания банка) в случае выявления обстоятельств, представляющих непосредственную угрозу для вкладчиков и кредиторов вследствие ухудшения финансового состояния банка, а также порядок и основания для внесения изменений в решение.

  1. Введен механизм выдвижения требований к банкам по результатам безвыездного надзора, если есть необходимость принятия банком мер, направленных на снижение влияния рисков на его деятельность.

Такие требования могут касаться:

  • улучшения финансового состояния банка;
  • поддержания достаточного уровня капитала и ликвидности;
  • повышения качества корпоративного управления и систем управления рисками, в том числе устранения недостатков в деятельности банка, которые непосредственно еще не повлияли на его финансовое состояние, но в будущем могут привести к его ухудшению и угрозе интересам вкладчиков и кредиторов банка;
  • пересмотра политики вознаграждений.

В требованиях устанавливается срок подачи банком плана мероприятий по устранению недостатков и выполнению требований Национального банка.

  1. Усилен надзор за внедрением новых банковских продуктов.

С целью предотвращения возникновения неконтролируемых рисков в деятельности банков, обеспечения своевременного реагирования Национальным банком на выявленные потенциальные риски банков, а также укрепления в банковском секторе культуры ответственного внедрения инноваций расширен перечень решений коллегиальных органов банка, о которых необходимо уведомлять Национальный банк. В частности, введено требование информировать о внедрении новых продуктов или существенных изменениях существующих продуктов, если они могут существенно влиять на деятельность банка.

В то же время сокращен перечень решений коллегиальных органов банка, о которых он должен уведомлять Национальный банк, в части вложений в государственные ценные бумаги.

