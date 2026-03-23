Африка може постачати газ Україні — Зеленський провів переговори з Мозамбіком

Україна зацікавлена в нових джерелах енергії, Мозамбік — в українських технологіях і досвіді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Мозамбіку Даніелем Шапу. Сторони обговорили можливості постачання газу в Україну та співпрацю у сфері безпеки.

Україна зацікавлена у розширенні джерел енергопостачання, зокрема через потенційні поставки енергоресурсів із Мозамбіку.

Водночас Мозамбік висловив зацікавленість в українському досвіді та технологіях для посилення внутрішньої безпеки й захисту населення від терористичних загроз.

Окрему увагу сторони приділили перспективам співпраці у сферах цифровізації та продовольчої безпеки.

За підсумками переговорів домовилися про подальшу роботу команд обох країн над реалізацією спільних ініціатив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.