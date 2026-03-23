Африка може постачати газ Україні — Зеленський провів переговори з Мозамбіком

16:48, 23 березня 2026
Україна зацікавлена в нових джерелах енергії, Мозамбік — в українських технологіях і досвіді.
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Мозамбіку Даніелем Шапу. Сторони обговорили можливості постачання газу в Україну та співпрацю у сфері безпеки.

Україна зацікавлена у розширенні джерел енергопостачання, зокрема через потенційні поставки енергоресурсів із Мозамбіку.

Водночас Мозамбік висловив зацікавленість в українському досвіді та технологіях для посилення внутрішньої безпеки й захисту населення від терористичних загроз.

Окрему увагу сторони приділили перспективам співпраці у сферах цифровізації та продовольчої безпеки.

За підсумками переговорів домовилися про подальшу роботу команд обох країн над реалізацією спільних ініціатив.

Володимир Зеленський газ Африка

