Африка может поставлять газ Украине — Зеленский провел переговоры с Мозамбиком

Украина заинтересована в новых источниках энергии, Мозамбик — в украинских технологиях и опыте.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Мозамбика Даниелем Шапу. Стороны обсудили возможности поставок газа в Украину и сотрудничество в сфере безопасности.

Украина заинтересована в расширении источников энергоснабжения, в частности за счет потенциальных поставок энергоресурсов из Мозамбика.

В то же время Мозамбик выразил заинтересованность в украинском опыте и технологиях для усиления внутренней безопасности и защиты населения от террористических угроз.

Отдельное внимание стороны уделили перспективам сотрудничества в сферах цифровизации и продовольственной безопасности.

По итогам переговоров договорились о дальнейшей работе команд обеих стран над реализацией совместных инициатив.

