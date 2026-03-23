Африка может поставлять газ Украине — Зеленский провел переговоры с Мозамбиком
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Мозамбика Даниелем Шапу. Стороны обсудили возможности поставок газа в Украину и сотрудничество в сфере безопасности.
Украина заинтересована в расширении источников энергоснабжения, в частности за счет потенциальных поставок энергоресурсов из Мозамбика.
В то же время Мозамбик выразил заинтересованность в украинском опыте и технологиях для усиления внутренней безопасности и защиты населения от террористических угроз.
Отдельное внимание стороны уделили перспективам сотрудничества в сферах цифровизации и продовольственной безопасности.
По итогам переговоров договорились о дальнейшей работе команд обеих стран над реализацией совместных инициатив.
