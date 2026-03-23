  В Україні

Азартні ігри для українців автоматично блокуватимуть, якщо реєстри вкажуть на статус військовослужбовця

17:15, 23 березня 2026
Система перевірятиме гравців, якщо дані в реєстрі вкажуть на статус військовослужбовців – доступ до казино автоматично заблокують.
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони готує механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Ініціатива спрямована на протидію лудоманії та захист військових і їхніх родин.

Як повідомили у Мінцифри, система працюватиме через автоматичну перевірку гравців під час входу в гру. Дані користувачів звірятимуть із реєстром осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також із реєстром військовослужбовців.

Водночас організатори азартних ігор не матимуть доступу до інформації про те, чи є особа військовим. Система передаватиме лише факт наявності обмеження без розкриття персональних даних.

За впровадження механізму відповідатиме державне агентство PlayCity — регулятор грального ринку.

Передбачено, що перевірка здійснюватиметься за ідентифікаційними даними, зокрема за податковим номером або паспортом, унікальним номером у демографічному реєстрі, ПІБ та датою народження.

Обмін інформацією між реєстрами відбуватиметься автоматично через систему електронної взаємодії «Трембіта». При цьому дані запитів не зберігатимуться після обробки, що має забезпечити додатковий рівень захисту персональної інформації.

У разі збігу даних система формуватиме відповідь про наявність обмеження доступу до азартних ігор. Така відповідь не відрізнятиметься від стандартної для інших осіб, внесених до відповідного реєстру, а інформація про статус військовослужбовця не розголошуватиметься.

У Мінцифри наголошують, що обробка інформації здійснюватиметься з дотриманням вимог законодавства про захист даних.

Наразі триває громадське обговорення проєкту.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив також постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета — захистити людей від лудоманії (ігрової залежності).

уряд військові Україна військовослужбовці Міністерство цифрової трансформації військовозобов'язаний

