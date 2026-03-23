Азартные игры для украинцев будут автоматически блокировать, если реестры укажут на статус военнослужащего

17:15, 23 марта 2026
Система будет проверять статус игроков, и если данные в реестре укажут на принадлежность к военнослужащим — доступ к казино автоматически заблокируют.
Азартные игры для украинцев будут автоматически блокировать, если реестры укажут на статус военнослужащего
Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством обороны готовит механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период военного положения. Инициатива направлена на противодействие лудомании и защиту военных и их семей.

Как сообщили в Минцифры, система будет работать через автоматическую проверку игроков при входе в игру. Данные пользователей будут сверяться с реестром лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, а также с реестром военнослужащих.

В то же время организаторы азартных игр не будут иметь доступа к информации о том, является ли человек военнослужащим. Система будет передавать только факт наличия ограничения без раскрытия персональных данных.

За внедрение механизма будет отвечать государственное агентство PlayCity — регулятор игорного рынка.

Предусмотрено, что проверка будет осуществляться по идентификационным данным, в частности по налоговому номеру или паспорту, уникальному номеру в демографическом реестре, ФИО и дате рождения.

Обмен информацией между реестрами будет происходить автоматически через систему электронного взаимодействия «Трембита». При этом данные запросов не будут сохраняться после обработки, что должно обеспечить дополнительный уровень защиты персональной информации.

В случае совпадения данных система будет формировать ответ о наличии ограничения доступа к азартным играм. Такой ответ не будет отличаться от стандартного для других лиц, внесенных в соответствующий реестр, а информация о статусе военнослужащего не будет разглашаться.

В Минцифры подчеркивают, что обработка информации будет осуществляться с соблюдением требований законодательства о защите данных.

В настоящее время идет общественное обсуждение проекта.

Напомним, что Кабмин принял также постановление, устанавливающее правила для игорного бизнеса. Его главная цель – защитить людей от лудомании (игровой зависимости).

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

