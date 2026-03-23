Азартные игры для украинцев будут автоматически блокировать, если реестры укажут на статус военнослужащего

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством обороны готовит механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период военного положения. Инициатива направлена на противодействие лудомании и защиту военных и их семей.

Как сообщили в Минцифры, система будет работать через автоматическую проверку игроков при входе в игру. Данные пользователей будут сверяться с реестром лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, а также с реестром военнослужащих.

В то же время организаторы азартных игр не будут иметь доступа к информации о том, является ли человек военнослужащим. Система будет передавать только факт наличия ограничения без раскрытия персональных данных.

За внедрение механизма будет отвечать государственное агентство PlayCity — регулятор игорного рынка.

Предусмотрено, что проверка будет осуществляться по идентификационным данным, в частности по налоговому номеру или паспорту, уникальному номеру в демографическом реестре, ФИО и дате рождения.

Обмен информацией между реестрами будет происходить автоматически через систему электронного взаимодействия «Трембита». При этом данные запросов не будут сохраняться после обработки, что должно обеспечить дополнительный уровень защиты персональной информации.

В случае совпадения данных система будет формировать ответ о наличии ограничения доступа к азартным играм. Такой ответ не будет отличаться от стандартного для других лиц, внесенных в соответствующий реестр, а информация о статусе военнослужащего не будет разглашаться.

В Минцифры подчеркивают, что обработка информации будет осуществляться с соблюдением требований законодательства о защите данных.

В настоящее время идет общественное обсуждение проекта.

Напомним, что Кабмин принял также постановление, устанавливающее правила для игорного бизнеса. Его главная цель – защитить людей от лудомании (игровой зависимости).

