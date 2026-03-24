Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори щодо Ірану

В переговорах беруть участь Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубіо та Джей Ді Венс.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна зараз веде переговори щодо Ірану. Про це він сказав під час виступу у Білому домі 24 березня.

За словами американського лідера, США «зараз ведуть переговори». В цих переговорах беруть участь його посланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер, а також держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.

«У нас є ціла група людей, які цим займаються. А що стосується іншої сторони, то можу вам сказати, що вони хотіли б укласти угоду», – сказав Трамп.

