Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори щодо Ірану

21:38, 24 березня 2026
В переговорах беруть участь Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубіо та  Джей Ді Венс.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявив, що країна зараз веде переговори щодо Ірану. Про це він сказав під час виступу у Білому домі 24 березня.

За словами американського лідера, США «зараз ведуть переговори». В цих переговорах беруть участь його посланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер, а також держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.

«У нас є ціла група людей, які цим займаються. А що стосується іншої сторони, то можу вам сказати, що вони хотіли б укласти угоду», – сказав Трамп.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Клікнула — і привласнила 0,1 га: суд у Києві розкрив аферу з державним реєстром землі

Суд виніс вирок за незаконне оформлення ділянки, але без реального ув’язнення.

Держфінмоніторинг: як Україна шукає «брудні» гроші за кордоном

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

Доходи ФОП за 2025 рік можуть стати підставою для автоматичного ПДВ з 2027

Уряд пропонує примусову фіскалізацію для ФОП та реєстрацію платником ПДВ на основі даних за минулі роки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

