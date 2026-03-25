Фонд відбудови Україна-США затвердив першу інвестицію — профінансують розробника компонентів для дронів

Йдеться про українську компанію, продукцію якої вже використовують понад 150 виробників БПЛА.

У Києві відбулося перше інвестиційне рішення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) — Рада фонду затвердила фінансування української технологічної компанії Sine Engineering.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, наголосивши, що йдеться про історичне засідання Управлінської ради фонду. За її словами, компанія працює у сфері зв’язку та навігації, а її розробки вже використовують понад 150 українських виробників безпілотників і перехоплювачів.

Свириденко зазначила, що менш ніж за рік після підписання двосторонньої угоди фонд не лише здійснив першу інвестицію, а й отримав понад 200 заявок на фінансування, більше половини з яких подали українські компанії. Найбільший інтерес інвесторів зосереджений у сферах енергетики, виробництва продукції подвійного призначення, інфраструктури та критичних мінералів.

Прем’єрка також подякувала представникам уряду США та партнерам за підтримку роботи фонду, підкресливши, що його діяльність є частиною стратегічного партнерства між Україною та США.

За її словами, запуск перших інвестицій демонструє потенціал України як перспективного напрямку для міжнародного бізнесу та технологічного розвитку.

