  1. В Україні

Фонд відбудови Україна-США затвердив першу інвестицію — профінансують розробника компонентів для дронів

19:02, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про українську компанію, продукцію якої вже використовують понад 150 виробників БПЛА.
Фонд відбудови Україна-США затвердив першу інвестицію — профінансують розробника компонентів для дронів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві відбулося перше інвестиційне рішення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) — Рада фонду затвердила фінансування української технологічної компанії Sine Engineering.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, наголосивши, що йдеться про історичне засідання Управлінської ради фонду. За її словами, компанія працює у сфері зв’язку та навігації, а її розробки вже використовують понад 150 українських виробників безпілотників і перехоплювачів.

Свириденко зазначила, що менш ніж за рік після підписання двосторонньої угоди фонд не лише здійснив першу інвестицію, а й отримав понад 200 заявок на фінансування, більше половини з яких подали українські компанії. Найбільший інтерес інвесторів зосереджений у сферах енергетики, виробництва продукції подвійного призначення, інфраструктури та критичних мінералів.

Прем’єрка також подякувала представникам уряду США та партнерам за підтримку роботи фонду, підкресливши, що його діяльність є частиною стратегічного партнерства між Україною та США.

За її словами, запуск перших інвестицій демонструє потенціал України як перспективного напрямку для міжнародного бізнесу та технологічного розвитку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]