Фонд восстановления Украина—США утвердил первую инвестицию — профинансируют разработчика компонентов для дронов

19:02, 25 марта 2026
Речь идет об украинской компании, продукцию которой уже используют более 150 производителей БПЛА.
В Киеве состоялось первое инвестиционное решение Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF) — Совет фонда утвердил финансирование украинской технологической компании Sine Engineering.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, подчеркнув, что речь идет об историческом заседании Управляющего совета фонда. По ее словам, компания работает в сфере связи и навигации, а ее разработки уже используют более 150 украинских производителей беспилотников и перехватчиков.

Свириденко отметила, что менее чем за год после подписания двустороннего соглашения фонд не только осуществил первую инвестицию, но и получил более 200 заявок на финансирование, более половины из которых подали украинские компании. Наибольший интерес инвесторов сосредоточен в сферах энергетики, производства продукции двойного назначения, инфраструктуры и критических минералов.

Премьер-министр также поблагодарила представителей правительства США и партнеров за поддержку работы фонда, подчеркнув, что его деятельность является частью стратегического партнерства между Украиной и США.

По ее словам, запуск первых инвестиций демонстрирует потенциал Украины как перспективного направления для международного бизнеса и технологического развития.

