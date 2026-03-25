Фонд восстановления Украина—США утвердил первую инвестицию — профинансируют разработчика компонентов для дронов

Речь идет об украинской компании, продукцию которой уже используют более 150 производителей БПЛА.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве состоялось первое инвестиционное решение Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF) — Совет фонда утвердил финансирование украинской технологической компании Sine Engineering.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, подчеркнув, что речь идет об историческом заседании Управляющего совета фонда. По ее словам, компания работает в сфере связи и навигации, а ее разработки уже используют более 150 украинских производителей беспилотников и перехватчиков.

Свириденко отметила, что менее чем за год после подписания двустороннего соглашения фонд не только осуществил первую инвестицию, но и получил более 200 заявок на финансирование, более половины из которых подали украинские компании. Наибольший интерес инвесторов сосредоточен в сферах энергетики, производства продукции двойного назначения, инфраструктуры и критических минералов.

Премьер-министр также поблагодарила представителей правительства США и партнеров за поддержку работы фонда, подчеркнув, что его деятельность является частью стратегического партнерства между Украиной и США.

По ее словам, запуск первых инвестиций демонстрирует потенциал Украины как перспективного направления для международного бизнеса и технологического развития.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.