  1. В Україні

Реєстри Мін’юсту не працюватимуть деякий час — коли та чому

12:21, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДП «НАІС» проводитиме планові технічні роботи.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 до 08:00 27 березня проводитиме планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін’юсту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«У зв’язку з чим у вказаний період реєстри будуть недоступні», - заявили у ДП.

Раніше ми писали, що функціонал оновленого Електронного реєстру апостилів став доступним для приватних нотаріусів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]