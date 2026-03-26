Звання Героя України вперше присвоїли жінці-військовослужбовиці Нацгвардії

Нагороду отримала кулеметниця Олександра Давиденко, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.

Звання Героя України вперше присвоєно жінці-військовослужбовиці Національної гвардії України — Олександрі Давиденко. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Олександра Давиденко є кулеметницею та з 2024 року проходить службу у батальйоні «Свобода» у складі 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Вона виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку.

За словами Свириденко, військовослужбовиця неодноразово рятувала побратимів, демонструючи високий рівень підготовки та витримку. Зокрема, навіть після поранення вона змогла евакуювати пораненого з-під обстрілу.

Прем’єр-міністерка зазначила, що військовослужбовці Національної гвардії України виконують бойові завдання, захищають міста і населення та є складовою Сил оборони України.

