Награду получила пулеметчица Александра Давыденко, выполняющая боевые задачи на Донецком направлении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Звание Героя Украины впервые присвоено женщине-военнослужащей Национальной гвардии Украины — Александре Давыденко. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Александра Давиденко является пулеметчицей и с 2024 года проходит службу в батальоне «Свобода» в составе 4-й бригады НГУ «Рубеж». Она выполняла боевые задачи на Донецком направлении.

По словам Свириденко, военнослужащая неоднократно спасала сослуживцев, демонстрируя высокий уровень подготовки и выдержку. В частности, даже после ранения она смогла эвакуировать раненого из-под обстрела.

Премьер-министр отметила, что военнослужащие Национальной гвардии Украины выполняют боевые задачи, защищают города и население и являются составной частью Сил обороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.