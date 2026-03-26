Звание Героя Украины впервые присвоено женщине-военнослужащей Национальной гвардии

20:50, 26 марта 2026
Награду получила пулеметчица Александра Давыденко, выполняющая боевые задачи на Донецком направлении.
Звание Героя Украины впервые присвоено женщине-военнослужащей Национальной гвардии Украины — Александре Давыденко. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Александра Давиденко является пулеметчицей и с 2024 года проходит службу в батальоне «Свобода» в составе 4-й бригады НГУ «Рубеж». Она выполняла боевые задачи на Донецком направлении.

По словам Свириденко, военнослужащая неоднократно спасала сослуживцев, демонстрируя высокий уровень подготовки и выдержку. В частности, даже после ранения она смогла эвакуировать раненого из-под обстрела.

Премьер-министр отметила, что военнослужащие Национальной гвардии Украины выполняют боевые задачи, защищают города и население и являются составной частью Сил обороны Украины.

