Повісток у Дії не буде: у Мінцифри відреагували на заяви в мережі

У Мінцифри спростували інформацію про повістки в Дії.

У Міністерстві цифрової трансформації України спростували інформацію, поширену в телеграм-каналах, щодо нібито планів надсилання повісток через застосунок «Дія».

Раніше у мережі з’явилися повідомлення з посиланням нібито на народну депутатку Юлію Яцик про те, що такий функціонал може стати частиною реформи територіальних центрів комплектування та посилення мобілізації.

У Мінцифри заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Повісток у Дії не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому», — наголосили у відомстві.

Також як писала «Судово-юридична газета», лише кілька днів назад у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що не розглядають можливість запровадження електронних повісток — така позиція є принциповою та незмінною. Про це повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, електронні повістки не планують впроваджувати ні в застосунку «Дія», ні в інших цифрових продуктах держави.

«Моя відповідь максимально чітка: ні. Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки», — сказав він.

Борняков пояснив, що «Дія» створювалася як сервіс для взаємодії держави з громадянами. За його словами, трансформація сервісу в механізм контролю могла б підірвати довіру мільйонів користувачів.

Натомість у сфері оборони Мінцифри зосереджується на цифровізації процесів для військовослужбовців, зокрема спрощенні отримання статусів, розвитку оборонних інновацій через кластер Brave1 та забезпеченні фронту технологічними рішеннями.

Також Борняков зазначив, що наразі команда міністерства не обговорює сценарій проведення е-виборів після війни, адже такого завдання немає.

