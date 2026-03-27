  1. В Україні

Повісток у Дії не буде: у Мінцифри відреагували на заяви в мережі

09:11, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Мінцифри спростували інформацію про повістки в Дії.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві цифрової трансформації України спростували інформацію, поширену в телеграм-каналах, щодо нібито планів надсилання повісток через застосунок «Дія».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Раніше у мережі з’явилися повідомлення з посиланням нібито на народну депутатку Юлію Яцик про те, що такий функціонал може стати частиною реформи територіальних центрів комплектування та посилення мобілізації.

У Мінцифри заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Повісток у Дії не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому», — наголосили у відомстві.

Також як писала «Судово-юридична газета», лише кілька днів назад у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що не розглядають можливість запровадження електронних повісток — така позиція є принциповою та незмінною. Про це повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, електронні повістки не планують впроваджувати ні в застосунку «Дія», ні в інших цифрових продуктах держави.

«Моя відповідь максимально чітка: ні. Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки», — сказав він.

Борняков пояснив, що «Дія» створювалася як сервіс для взаємодії держави з громадянами. За його словами, трансформація сервісу в механізм контролю могла б підірвати довіру мільйонів користувачів.

Натомість у сфері оборони Мінцифри зосереджується на цифровізації процесів для військовослужбовців, зокрема спрощенні отримання статусів, розвитку оборонних інновацій через кластер Brave1 та забезпеченні фронту технологічними рішеннями.

Також Борняков зазначив, що наразі команда міністерства не обговорює сценарій проведення е-виборів після війни, адже такого завдання немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]