Чи планують впроваджувати в Україні електронні повістки через Дію – у Мінцифри відповіли

14:14, 24 березня 2026
У Мінцифри розповіли, чи розглядається впровадження електронних повісток.
Міністерство цифрової трансформації не розглядає можливість запровадження електронних повісток — така позиція є принциповою та незмінною. Про це повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, електронні повістки не планують впроваджувати ні в застосунку «Дія», ні в інших цифрових продуктах держави.

«Моя відповідь максимально чітка: ні. Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки», — заявив Борняков у інтерв’ю SPEKA.

Він пояснив, що «Дія» створювалася як сервіс для взаємодії держави з громадянами. За його словами, трансформація сервісу в механізм контролю могла б підірвати довіру мільйонів користувачів.

Натомість у сфері оборони Мінцифри зосереджується на цифровізації процесів для військовослужбовців, зокрема спрощенні отримання статусів, розвитку оборонних інновацій через кластер Brave1 та забезпеченні фронту технологічними рішеннями.

Також Борняков зазначив, що наразі команда міністерства не обговорює сценарій проведення е-виборів після війни, адже такого завдання немає.

