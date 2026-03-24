Планируют ли внедрять в Украине электронные повестки через Дию — в Минцифры ответили

В Минцифры рассказали, рассматривается ли внедрение электронных повесток.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации не рассматривает возможность внедрения электронных повесток — такая позиция является принципиальной и неизменной. Об этом сообщил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, электронные повестки не планируют внедрять ни в приложении «Дия», ни в других цифровых продуктах государства.

«Мой ответ максимально четкий: нет. Минцифры не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки», — заявил Борняков в интервью SPEKA.

Он пояснил, что «Дия» создавалась как сервис для взаимодействия государства с гражданами. По его словам, трансформация сервиса в механизм контроля могла бы подорвать доверие миллионов пользователей.

Вместо этого в сфере обороны Минцифры сосредотачивается на цифровизации процессов для военнослужащих, в частности упрощении получения статусов, развитии оборонных инноваций через кластер Brave1 и обеспечении фронта технологическими решениями.

Также Борняков отметил, что в настоящее время команда министерства не обсуждает сценарий проведения электронных выборов после войны, поскольку такой задачи нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.