Повесток у Дии не будет: в Минцифры отреагировали на заявления в сети

В Минцифры опровергли информацию о повестках в Дии.

В Министерстве цифровой трансформации Украины опровергли информацию, распространенную в телеграм-каналах, о якобы планах рассылки повесток через приложение «Дия».

Ранее в сети появились сообщения со ссылкой якобы на народного депутата Юлию Яцик о том, что такой функционал может стать частью реформы территориальных центров комплектования и усиления мобилизации.

В Минцифры заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Повесток в Дии не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем», — подчеркнули в ведомстве.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», всего несколько дней назад в Министерстве цифровой трансформации заявили, что не рассматривают возможность внедрения электронных повесток — такая позиция является принципиальной и неизменной. Об этом сообщил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, электронные повестки не планируют внедрять ни в приложении «Дия», ни в других цифровых продуктах государства.

«Мой ответ максимально четкий: нет. Минцифра не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки», — сказал он.

Борняков пояснил, что «Дия» создавалась как сервис для взаимодействия государства с гражданами. По его словам, трансформация сервиса в механизм контроля могла бы подорвать доверие миллионов пользователей.

Вместо этого в сфере обороны Минцифры сосредотачивается на цифровизации процессов для военнослужащих, в частности упрощении получения статусов, развитии оборонных инноваций через кластер Brave1 и обеспечении фронта технологическими решениями.

Также Борняков отметил, что в настоящее время команда министерства не обсуждает сценарий проведения электронных выборов после войны, поскольку такой задачи нет.

