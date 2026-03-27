  1. В Украине

Повесток у Дии не будет: в Минцифры отреагировали на заявления в сети

09:11, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минцифры опровергли информацию о повестках в Дии.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве цифровой трансформации Украины опровергли информацию, распространенную в телеграм-каналах, о якобы планах рассылки повесток через приложение «Дия».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ранее в сети появились сообщения со ссылкой якобы на народного депутата Юлию Яцик о том, что такой функционал может стать частью реформы территориальных центров комплектования и усиления мобилизации.

В Минцифры заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Повесток в Дии не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем», — подчеркнули в ведомстве.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», всего несколько дней назад в Министерстве цифровой трансформации заявили, что не рассматривают возможность внедрения электронных повесток — такая позиция является принципиальной и неизменной. Об этом сообщил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, электронные повестки не планируют внедрять ни в приложении «Дия», ни в других цифровых продуктах государства.

«Мой ответ максимально четкий: нет. Минцифра не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки», — сказал он.

Борняков пояснил, что «Дия» создавалась как сервис для взаимодействия государства с гражданами. По его словам, трансформация сервиса в механизм контроля могла бы подорвать доверие миллионов пользователей.

Вместо этого в сфере обороны Минцифры сосредотачивается на цифровизации процессов для военнослужащих, в частности упрощении получения статусов, развитии оборонных инноваций через кластер Brave1 и обеспечении фронта технологическими решениями.

Также Борняков отметил, что в настоящее время команда министерства не обсуждает сценарий проведения электронных выборов после войны, поскольку такой задачи нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]