В Одесі перевіряють інформацію про силове затримання чоловіка і жінки з дитиною

В Одесі перевіряють повідомлення про можливе силове затримання чоловіка, жінки та дитини працівниками ТЦК під час заходів оповіщення.

У ЗМІ з’явилися повідомлення, що в Одесі працівники ТЦК нібито силоміць посадили до буса чоловіка, жінку та дитину. Також зазначалося, що дитина нібито отримала струс мозку, а дорослі — забої.

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на ситуацію та заявив, що розпочато службову перевірку після появи в інформаційному просторі повідомлень про можливі неправомірні дії військовослужбовців під час заходів оповіщення в Одесі.

У відомстві зазначили, що наразі триває взаємодія з правоохоронними органами для встановлення всіх обставин події.

Також у ТЦК відреагували на інформацію про інцидент, висловивши жаль через ситуацію, у якій опинилися жінка та дитина, та закликали громадськість дочекатися офіційних результатів перевірки.

У ценрі комплектування наголосили, що у разі підтвердження порушень з боку військовослужбовців винних буде притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства.

