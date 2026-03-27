В Одесі перевіряють інформацію про силове затримання чоловіка і жінки з дитиною

18:06, 27 березня 2026
В Одесі перевіряють повідомлення про можливе силове затримання чоловіка, жінки та дитини працівниками ТЦК під час заходів оповіщення.
В Одесі перевіряють інформацію про силове затримання чоловіка і жінки з дитиною
У ЗМІ з’явилися повідомлення, що в Одесі працівники ТЦК нібито силоміць посадили до буса чоловіка, жінку та дитину. Також зазначалося, що дитина нібито отримала струс мозку, а дорослі — забої.

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на ситуацію та заявив, що розпочато службову перевірку після появи в інформаційному просторі повідомлень про можливі неправомірні дії військовослужбовців під час заходів оповіщення в Одесі.

У відомстві зазначили, що наразі триває взаємодія з правоохоронними органами для встановлення всіх обставин події.

Також у ТЦК відреагували на інформацію про інцидент, висловивши жаль через ситуацію, у якій опинилися жінка та дитина, та закликали громадськість дочекатися офіційних результатів перевірки.

У ценрі комплектування наголосили, що у разі підтвердження порушень з боку військовослужбовців винних буде притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Нова система балів визначить графік перевірок бізнесу

Держава пропонує кожному аспекту діяльності підприємства присвоювати певну кількість балів.

Мирова угода не блокує аліменти: Верховний Суд про пріоритет інтересів дитини

Верховний Суд зазначив, що мирова угода між батьками не виключає можливості стягнення аліментів, а дитина не є стороною такої угоди.

Фіналісти визначені: конкурс на голову Держмитслужби вийшов на завершальний етап

Конкурсна комісія визначила фіналістів на посаду очільника Держмитслужби — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Під маскою споживчого кредиту: Верховний Суд дозволив стягувати іпотеку за комерційні борги під час війни

Верховний Суд підтвердив: мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізичних осіб під час воєнного стану не поширюється на кредити, видані для підприємницької діяльності.

Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

