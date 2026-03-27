В Одессе проверяют информацию о силовом задержании мужчины и женщины с ребенком

18:06, 27 марта 2026
В Одессе проверяют сообщения о возможном силовом задержании мужчины, женщины и ребенка работниками ТЦК во время мер оповещения.
В СМИ появились сообщения, что в Одессе работники ТЦК якобы силой посадили в бус мужчину, женщину и ребенка. Также отмечалось, что ребенок якобы получил сотрясение мозга, а взрослые – ушибы.

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на ситуацию и заявил, что начата служебная проверка после появления в информационном пространстве сообщений о возможных неправомерных действиях военнослужащих во время мер оповещения в Одессе.

В ведомстве отметили, что сейчас идет взаимодействие с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств происшествия.

Также в ТЦК отреагировали на информацию об инциденте, выразив сожаление по поводу ситуации, в которой оказались женщина и ребенок, и призвали общественность дождаться официальных результатов проверки.

В ведомстве подчеркнули, что в случае подтверждения нарушений со стороны военнослужащих виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

