В Одессе проверяют информацию о силовом задержании мужчины и женщины с ребенком

В Одессе проверяют сообщения о возможном силовом задержании мужчины, женщины и ребенка работниками ТЦК во время мер оповещения.

В СМИ появились сообщения, что в Одессе работники ТЦК якобы силой посадили в бус мужчину, женщину и ребенка. Также отмечалось, что ребенок якобы получил сотрясение мозга, а взрослые – ушибы.

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на ситуацию и заявил, что начата служебная проверка после появления в информационном пространстве сообщений о возможных неправомерных действиях военнослужащих во время мер оповещения в Одессе.

В ведомстве отметили, что сейчас идет взаимодействие с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств происшествия.

Также в ТЦК отреагировали на информацию об инциденте, выразив сожаление по поводу ситуации, в которой оказались женщина и ребенок, и призвали общественность дождаться официальных результатов проверки.

В ведомстве подчеркнули, что в случае подтверждения нарушений со стороны военнослужащих виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

