Руслан Кравченко повідомив, що прокурорам з Броварів оголошено підозру у справі про вимагання $50 тисяч у бізнесмена

Прокурору та першому заступнику керівника Броварської окружної прокуратури оголосили підозру.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокурору та першому заступнику керівника Броварської окружної прокуратури оголошено підозру.

За його словами, їм інкримінують замах на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, схема розпочалася з маніпуляцій під час проведення процесуальних дій: під час обшуку у підприємця вилучили готівку без належних правових підстав, яку згодом суд зобов’язав повернути.

Генпрокурор повідомив, що підозрювані почали залякувати бізнесмена нібито можливим арештом його земельних ділянок і кримінальним переслідуванням. В обмін на невтручання у діяльність вони вимагали 100 тисяч доларів США, згодом зменшивши суму до 50 тисяч.

Він зазначив, що для передачі коштів підприємцю надіслали QR-код і адресу пункту обміну валют у центрі Києва, де гроші потрібно було залишити в касі.

Після виконання цих інструкцій один із прокурорів підтвердив отримання коштів у месенджері, повідомивши, що інформацію прийнято, додав генпрокурор. Операція проходила під контролем правоохоронців, а кошти вилучили безпосередньо в касі обмінника.

Суд обрав першому заступнику керівника Броварської окружної прокуратури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 6 млн грн та поклав на нього процесуальні обов’язки у разі внесення застави. Його відсторонено від посади.

За словами Генпрокурора, щодо іншого підозрюваного — прокурора цієї ж прокуратури — до суду подано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу та відсторонення від посади.

