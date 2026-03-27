  В Україні

Руслан Кравченко повідомив, що прокурорам з Броварів оголошено підозру у справі про вимагання $50 тисяч у бізнесмена

18:16, 27 березня 2026
Прокурору та першому заступнику керівника Броварської окружної прокуратури оголосили підозру.
Руслан Кравченко повідомив, що прокурорам з Броварів оголошено підозру у справі про вимагання $50 тисяч у бізнесмена
фото: прокуратура
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокурору та першому заступнику керівника Броварської окружної прокуратури оголошено підозру.

За його словами, їм інкримінують замах на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, схема розпочалася з маніпуляцій під час проведення процесуальних дій: під час обшуку у підприємця вилучили готівку без належних правових підстав, яку згодом суд зобов’язав повернути.

Генпрокурор повідомив, що підозрювані почали залякувати бізнесмена нібито можливим арештом його земельних ділянок і кримінальним переслідуванням. В обмін на невтручання у діяльність вони вимагали 100 тисяч доларів США, згодом зменшивши суму до 50 тисяч.

Він зазначив, що для передачі коштів підприємцю надіслали QR-код і адресу пункту обміну валют у центрі Києва, де гроші потрібно було залишити в касі.

Після виконання цих інструкцій один із прокурорів підтвердив отримання коштів у месенджері, повідомивши, що інформацію прийнято, додав генпрокурор. Операція проходила під контролем правоохоронців, а кошти вилучили безпосередньо в касі обмінника.

Суд обрав першому заступнику керівника Броварської окружної прокуратури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 6 млн грн та поклав на нього процесуальні обов’язки у разі внесення застави. Його відсторонено від посади.

За словами Генпрокурора, щодо іншого підозрюваного — прокурора цієї ж прокуратури — до суду подано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу та відсторонення від посади.

