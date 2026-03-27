Руслан Кравченко сообщил, что прокурорам из Броваров объявлено подозрение по делу о вымогательстве $50 тысяч у бизнесмена
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокурору и первому заместителю руководителя Броварской окружной прокуратуры объявлено подозрение.
По его словам, им инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, схема началась с манипуляций во время проведения процессуальных действий: во время обыска у предпринимателя изъяли наличные без надлежащих правовых оснований, которые впоследствии суд обязал вернуть владельцу.
Генпрокурор сообщил, что подозреваемые начали запугивать бизнесмена якобы возможным арестом его земельных участков и уголовным преследованием. В обмен на невмешательство в деятельность они требовали 100 тысяч долларов США, впоследствии уменьшив сумму до 50 тысяч.
Он отметил, что для передачи средств предпринимателю направили QR-код и адрес пункта обмена валют в центре Киева, где деньги нужно было оставить в кассе.
После выполнения этих инструкций один из прокуроров подтвердил получение средств в мессенджере, сообщив, что информация принята, добавил генпрокурор. Операция проходила под контролем правоохранительных органов, а средства изъяли непосредственно в кассе обменника.
Суд избрал первому заместителю руководителя Броварской окружной прокуратуры меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 6 млн грн и возложил на него процессуальные обязанности в случае внесения залога. Он отстранён от должности.
По словам генпрокурора, в отношении другого подозреваемого — прокурора этой же прокуратуры — в суд также подано ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения и отстранении от должности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.