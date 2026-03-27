В Україні остаточно затвердили Український правопис як стандарт державної мови

Руслан Стефанчук повідомив про остаточне затвердження Українського правопису як стандарту державної мови.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 «Питання українського правопису» — у зв’язку з тим, що Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови.

«Це справді важливе рішення — не лише для мовної норми, а й для утвердження української державності. Українська мова отримала чіткий і сучасний стандарт державної моЄви. Це велика спільна робота — парламенту, уряду, мовознавців, профільних інституцій. Українська мова стає ще сильнішою. А разом із нею — і Україна», — підкреслив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Український правопис затверджено офіційним стандартом державної мови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.