В Україні остаточно затвердили Український правопис як стандарт державної мови
Остаточно завершено оновлення Українського правопису, повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 «Питання українського правопису» — у зв’язку з тим, що Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови.
«Це справді важливе рішення — не лише для мовної норми, а й для утвердження української державності. Українська мова отримала чіткий і сучасний стандарт державної мови. Це велика спільна робота — парламенту, уряду, мовознавців, профільних інституцій. Українська мова стає ще сильнішою. А разом із нею — і Україна», — підкреслив Руслан Стефанчук.
