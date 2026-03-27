  1. В Украине

В Украине окончательно утвердили Украинское правописание как стандарт государственного языка

19:01, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Руслан Стефанчук сообщил об окончательном утверждении Украинского правописания как стандарта государственного языка.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обновление украинской орфографии наконец-то завершено, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правительство признало недействительным постановление Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437 «О вопросах украинской орфографии» в связи с тем, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила украинскую орфографию в качестве стандарта государственного языка.

«Это действительно важное решение — не только для языковой нормы, но и для становления украинской государственности. Украинский язык получил четкий и современный стандарт государственного языка. Это большая совместная работа — парламента, правительства, лингвистов и специализированных учреждений. Украинский язык становится еще сильнее. А вместе с ним — Украина», — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Руслан Стефанчук язык

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]