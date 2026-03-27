В Украине окончательно утвердили Украинское правописание как стандарт государственного языка

Руслан Стефанчук сообщил об окончательном утверждении Украинского правописания как стандарта государственного языка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обновление украинской орфографии наконец-то завершено, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Правительство признало недействительным постановление Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437 «О вопросах украинской орфографии» в связи с тем, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила украинскую орфографию в качестве стандарта государственного языка.

«Это действительно важное решение — не только для языковой нормы, но и для становления украинской государственности. Украинский язык получил четкий и современный стандарт государственного языка. Это большая совместная работа — парламента, правительства, лингвистов и специализированных учреждений. Украинский язык становится еще сильнее. А вместе с ним — Украина», — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.