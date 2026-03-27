Кабмін продовжив програму підтримки фермерів: 139 господарств отримають 124,1 млн грн

19:57, 27 березня 2026
Уряд продовжив програму підтримки українських фермерів, у межах якої 139 агровиробників отримають 124,1 млн грн на розвиток і диверсифікацію виробництва.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів продовжив програму підтримки українських фермерів.

За її словами, 139 агровиробників, які у 2025 році пройшли конкурсний відбір за програмою надання кредитів фермерським господарствам, отримають 124,1 млн грн на розвиток і диверсифікацію виробництва.

Свириденко зазначила, що підтримка фермерів залишається ключовою складовою продовольчої безпеки країни. Особливо важливо, що фінансування надходить у період весняної посівної кампанії, яка вже розпочалася в 17 областях, що дозволяє господарствам своєчасно проводити польові роботи та зберігати виробництво.

Вона також наголосила, що цього року до обробітку повертаються землі, очищені в межах гуманітарного розмінування. Понад 15 тис. га вже підготовлено для засіву, зокрема у Харківській, Миколаївській та Київській областях.

За словами віцепрем’єрки, у 2026 році на реалізацію програми передбачено 220 млн грн зі спеціального фонду. Це дозволить профінансувати переможців попереднього конкурсу та продовжити підтримку фермерських господарств за іншими напрямами.

Крім того, продовжують діяти й інші інструменти державної підтримки, зокрема грантові програми для садівництва і тепличного господарства, компенсації за придбання техніки, розвиток зрошення, агрострахування та допомога аграріям у прифронтових регіонах.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Нова система балів визначить графік перевірок бізнесу

Держава пропонує кожному аспекту діяльності підприємства присвоювати певну кількість балів.

Мирова угода не блокує аліменти: Верховний Суд про пріоритет інтересів дитини

Верховний Суд зазначив, що мирова угода між батьками не виключає можливості стягнення аліментів, а дитина не є стороною такої угоди.

Фіналісти визначені: конкурс на голову Держмитслужби вийшов на завершальний етап

Конкурсна комісія визначила фіналістів на посаду очільника Держмитслужби — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Під маскою споживчого кредиту: Верховний Суд дозволив стягувати іпотеку за комерційні борги під час війни

Верховний Суд підтвердив: мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізичних осіб під час воєнного стану не поширюється на кредити, видані для підприємницької діяльності.

Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

