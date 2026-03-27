Кабмин продлил программу поддержки фермеров: 139 хозяйств получат 124,1 млн грн

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров продлил программу поддержки украинских фермеров.

По её словам, 139 агропроизводителей, которые в 2025 году прошли конкурсный отбор по программе предоставления кредитов фермерским хозяйствам, получат 124,1 млн грн на развитие и диверсификацию производства.

Свириденко отметила, что поддержка фермеров остаётся ключевой составляющей продовольственной безопасности страны. Особенно важно, что финансирование поступает в период весенней посевной кампании, которая уже началась в 17 областях, что позволяет хозяйствам своевременно проводить полевые работы и сохранять производство.

Она также подчеркнула, что в этом году к обработке возвращаются земли, очищенные в рамках гуманитарного разминирования. Более 15 тыс. га уже подготовлено для посева, в частности в Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

По словам вице-премьер-министра, в 2026 году на реализацию программы предусмотрено 220 млн грн из специального фонда. Это позволит профинансировать победителей предыдущего конкурса и продолжить поддержку фермерских хозяйств по другим направлениям.

Кроме того, продолжают действовать и другие инструменты государственной поддержки, в частности грантовые программы для садоводства и тепличного хозяйства, компенсации за приобретение техники, развитие орошения, агрострахование и помощь аграриям в прифронтовых регионах.

