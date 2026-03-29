Стало відомо, що буде з тарифом на газ після 30 квітня

Уряд планує зберегти тариф на газ для населення на рівні 7,96 грн після 30 квітня, водночас поступово переводячи ціни для бізнесу на ринкові умови.

Уряд планує продовжити дію чинного тарифу на газ у розмірі 7,96 грн за кубометр і після 30 квітня, коли завершується дія тарифного плану «Фіксований» від Нафтогаз України. Для цього вже відбулися відповідні переговори з компанією. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, збереження стабільної ціни на газ для населення залишається одним із ключових пріоритетів уряду.

Вона підкреслила, що держава й надалі підтримуватиме громадян у складний період, зокрема шляхом утримання фіксованих тарифів.

Водночас очільниця уряду зазначила, що в комерційному секторі триває поступовий перехід до ринкових умов. Це означає, що ціни для бізнесу дедалі менше регулюються державою та формуються за принципами вільного ринку.

