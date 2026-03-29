Стало відомо, що буде з тарифом на газ після 30 квітня
Уряд планує продовжити дію чинного тарифу на газ у розмірі 7,96 грн за кубометр і після 30 квітня, коли завершується дія тарифного плану «Фіксований» від Нафтогаз України. Для цього вже відбулися відповідні переговори з компанією. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, збереження стабільної ціни на газ для населення залишається одним із ключових пріоритетів уряду.
Вона підкреслила, що держава й надалі підтримуватиме громадян у складний період, зокрема шляхом утримання фіксованих тарифів.
Водночас очільниця уряду зазначила, що в комерційному секторі триває поступовий перехід до ринкових умов. Це означає, що ціни для бізнесу дедалі менше регулюються державою та формуються за принципами вільного ринку.
