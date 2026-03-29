Стало известно, что будет с тарифом на газ после 30 апреля
Правительство планирует продлить действие действующего тарифа на газ в размере 7,96 грн за кубометр и после 30 апреля, когда завершается действие тарифного плана «Фиксированный» от Нафтогаз Украины. Для этого уже прошли соответствующие переговоры с компанией. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, сохранение стабильной цены на газ для населения остается одним из ключевых приоритетов правительства.
Она подчеркнула, что государство и дальше будет поддерживать граждан в сложный период, в частности путем удержания фиксированных тарифов.
В то же время глава правительства отметила, что в коммерческом секторе идет постепенный переход к рыночным условиям. Это означает, что цены для бизнеса все меньше регулируются государством и формируются по принципам свободного рынка.
