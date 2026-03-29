Стало известно, что будет с тарифом на газ после 30 апреля

Правительство планирует сохранить тариф на газ для населения на уровне 7,96 грн после 30 апреля, одновременно постепенно переводя цены для бизнеса на рыночные условия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство планирует продлить действие действующего тарифа на газ в размере 7,96 грн за кубометр и после 30 апреля, когда завершается действие тарифного плана «Фиксированный» от Нафтогаз Украины. Для этого уже прошли соответствующие переговоры с компанией. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, сохранение стабильной цены на газ для населения остается одним из ключевых приоритетов правительства.

Она подчеркнула, что государство и дальше будет поддерживать граждан в сложный период, в частности путем удержания фиксированных тарифов.

В то же время глава правительства отметила, что в коммерческом секторе идет постепенный переход к рыночным условиям. Это означает, что цены для бизнеса все меньше регулируются государством и формируются по принципам свободного рынка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.