  1. В Украине

Стало известно, что будет с тарифом на газ после 30 апреля

07:18, 29 марта 2026
Правительство планирует сохранить тариф на газ для населения на уровне 7,96 грн после 30 апреля, одновременно постепенно переводя цены для бизнеса на рыночные условия.
Правительство планирует продлить действие действующего тарифа на газ в размере 7,96 грн за кубометр и после 30 апреля, когда завершается действие тарифного плана «Фиксированный» от Нафтогаз Украины. Для этого уже прошли соответствующие переговоры с компанией. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, сохранение стабильной цены на газ для населения остается одним из ключевых приоритетов правительства.

Она подчеркнула, что государство и дальше будет поддерживать граждан в сложный период, в частности путем удержания фиксированных тарифов.

В то же время глава правительства отметила, что в коммерческом секторе идет постепенный переход к рыночным условиям. Это означает, что цены для бизнеса все меньше регулируются государством и формируются по принципам свободного рынка.

Кабинет Министров Украины газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ по делу VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE осудил практику пересмотра окончательных решений украинских судов

ЕСПЧ подробно объяснил, почему пересмотр дел на основании новой практики является непредсказуемым и незаконным.

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

