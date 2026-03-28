Кабмін пропонує надати ветеранам пріоритет у соцпослугах: схвалено законопроєкт

14:47, 28 березня 2026
Уряд хоче встановити окремі правила доступу до соціальних, медичних та освітніх послуг для ветеранів і їхніх сімей.
Фото: armyinform.com.ua
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення зміни до Закону «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» щодо соціальних нормативів у сфері підтримки та реалізації інтересів ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Документ передбачає доповнення чинного закону новою статтею. Вона надає уряду повноваження визначати особливості застосування державних соціальних нормативів стосовно ветеранів війни та їхніх родин.

Зокрема, йдеться про регулювання доступу цієї категорії громадян до соціальних, реабілітаційних, медичних, освітніх та інших послуг.

Водночас у законопроєкті окремо наголошується: встановлення таких особливостей не може бути підставою для запровадження нових або підвищення чинних державних соціальних стандартів і гарантій.

Так, Кабмін зможе встановлювати:

  • особливості застосування державних соціальних нормативів для доступу ветеранів, ветеранок і їхніх сімей до соціальних, медичних, реабілітаційних, освітніх, інших послуг;
  • пріоритетність в отриманні цих послуг;
  • додаткові критерії якості, щоб послуги були доступнішими та ефективними.

Такі зміни допоможуть зробити державну підтримку більш адресною — тобто такою, що краще враховує потреби конкретних людей. Чіткі правила і пріоритетність у доступі до послуг означають належну підтримку для тих, хто її найбільше потребує.

Зміни також дозволять ефективніше використовувати державні ресурси та створять правові передумови для здійснення моніторингу якості соціальних стандартів щодо ветеранської спільноти.

Наступний крок — розгляд законопроекту у Верховній Раді.

Стрічка новин

