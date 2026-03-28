Кабмин предлагает предоставить ветеранам приоритет в социальных услугах: одобрен законопроект

Правительство хочет установить отдельные правила доступа к социальным, медицинским и образовательным услугам для ветеранов и их семей.

Кабинет министров одобрил законопроект «О внесении изменения в Закон «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» относительно социальных нормативов в сфере поддержки и реализации интересов ветеранов войны и членов их семей.

Документ предусматривает дополнение действующего закона новой статьей. Она предоставляет правительству полномочия определять особенности применения государственных социальных нормативов в отношении ветеранов войны и их семей.

В частности, речь идет о регулировании доступа этой категории граждан к социальным, реабилитационным, медицинским, образовательным и другим услугам.

В то же время в законопроекте отдельно подчеркивается: установление таких особенностей не может быть основанием для введения новых или повышения действующих государственных социальных стандартов и гарантий.

Так, Кабмин сможет устанавливать:

особенности применения государственных социальных нормативов для доступа ветеранов, ветеранок и их семей к социальным, медицинским, реабилитационным, образовательным, другим услугам;

приоритетность в получении этих услуг;

дополнительные критерии качества, чтобы услуги были более доступными и эффективными.

Такие изменения помогут сделать государственную поддержку более адресной — то есть такой, которая лучше учитывает потребности конкретных людей. Четкие правила и приоритетность в доступе к услугам означают надлежащую поддержку для тех, кто в ней больше всего нуждается.

Изменения также позволят эффективнее использовать государственные ресурсы и создадут правовые предпосылки для осуществления мониторинга качества социальных стандартов в отношении ветеранского сообщества.

Следующий шаг — рассмотрение законопроекта в Верховной Раде.

