  1. В Украине

Кабмин предлагает предоставить ветеранам приоритет в социальных услугах: одобрен законопроект

14:47, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство хочет установить отдельные правила доступа к социальным, медицинским и образовательным услугам для ветеранов и их семей.
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров одобрил законопроект «О внесении изменения в Закон «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» относительно социальных нормативов в сфере поддержки и реализации интересов ветеранов войны и членов их семей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предусматривает дополнение действующего закона новой статьей. Она предоставляет правительству полномочия определять особенности применения государственных социальных нормативов в отношении ветеранов войны и их семей.

В частности, речь идет о регулировании доступа этой категории граждан к социальным, реабилитационным, медицинским, образовательным и другим услугам.

В то же время в законопроекте отдельно подчеркивается: установление таких особенностей не может быть основанием для введения новых или повышения действующих государственных социальных стандартов и гарантий.

Так, Кабмин сможет устанавливать:

  • особенности применения государственных социальных нормативов для доступа ветеранов, ветеранок и их семей к социальным, медицинским, реабилитационным, образовательным, другим услугам;
  • приоритетность в получении этих услуг;
  • дополнительные критерии качества, чтобы услуги были более доступными и эффективными.

Такие изменения помогут сделать государственную поддержку более адресной — то есть такой, которая лучше учитывает потребности конкретных людей. Четкие правила и приоритетность в доступе к услугам означают надлежащую поддержку для тех, кто в ней больше всего нуждается.

Изменения также позволят эффективнее использовать государственные ресурсы и создадут правовые предпосылки для осуществления мониторинга качества социальных стандартов в отношении ветеранского сообщества.

Следующий шаг — рассмотрение законопроекта в Верховной Раде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство ветераны Кабинет Министров Украины

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]