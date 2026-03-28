  1. В Україні

Держава не фінансуватиме дорогі укриття у школах: Кабмін встановив ліміти вартості

15:24, 28 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо вартість перевищує ліміти, частину витрат можуть перекласти на громади.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів із облаштування укриттів у закладах освіти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про фінансування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, зокрема у військових і військово-спортивних ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, а також у дошкільних закладах у частині загальної середньої освіти.

Згідно зі змінами, держава не фінансуватиме проєкти, якщо:

  • вартість одного місця в укритті перевищує 336 тис. гривень;
  • загальна вартість проєкту перевищує 235 млн гривень.

Виняток зроблено для спеціальних закладів освіти.

Водночас передбачено, що проєкти з вищою вартістю можуть отримати фінансування лише за умови збільшення співфінансування з боку місцевих бюджетів. Відповідні гарантії мають надати органи місцевого самоврядування та військові адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України школа укриття

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]