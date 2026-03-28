Держава не фінансуватиме дорогі укриття у школах: Кабмін встановив ліміти вартості

Якщо вартість перевищує ліміти, частину витрат можуть перекласти на громади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів із облаштування укриттів у закладах освіти.

Йдеться про фінансування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, зокрема у військових і військово-спортивних ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, а також у дошкільних закладах у частині загальної середньої освіти.

Згідно зі змінами, держава не фінансуватиме проєкти, якщо:

вартість одного місця в укритті перевищує 336 тис. гривень;

загальна вартість проєкту перевищує 235 млн гривень.

Виняток зроблено для спеціальних закладів освіти.

Водночас передбачено, що проєкти з вищою вартістю можуть отримати фінансування лише за умови збільшення співфінансування з боку місцевих бюджетів. Відповідні гарантії мають надати органи місцевого самоврядування та військові адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.