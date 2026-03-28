Государство не будет финансировать дорогие укрытия в школах: Кабмин установил лимиты стоимости

Если стоимость превышает лимиты, часть расходов могут переложить на громады.

Кабинет министров внес изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов по обустройству укрытий в учреждениях образования.

Речь идет о финансировании безопасных условий в учреждениях общего среднего образования, в частности в военных и военно-спортивных лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, а также в дошкольных учреждениях в части общего среднего образования.

Согласно изменениям, государство не будет финансировать проекты, если:

стоимость одного места в укрытии превышает 336 тыс. гривен;

общая стоимость проекта превышает 235 млн гривен.

Исключение сделано для специальных учреждений образования.

В то же время предусмотрено, что проекты с более высокой стоимостью могут получить финансирование только при условии увеличения софинансирования со стороны местных бюджетов. Соответствующие гарантии должны предоставить органы местного самоуправления и военные администрации.

