  1. В Украине

Государство не будет финансировать дорогие укрытия в школах: Кабмин установил лимиты стоимости

15:24, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если стоимость превышает лимиты, часть расходов могут переложить на громады.
Кабинет министров внес изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов по обустройству укрытий в учреждениях образования.

Речь идет о финансировании безопасных условий в учреждениях общего среднего образования, в частности в военных и военно-спортивных лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, а также в дошкольных учреждениях в части общего среднего образования.

Согласно изменениям, государство не будет финансировать проекты, если:

  • стоимость одного места в укрытии превышает 336 тыс. гривен;
  • общая стоимость проекта превышает 235 млн гривен.

Исключение сделано для специальных учреждений образования.

В то же время предусмотрено, что проекты с более высокой стоимостью могут получить финансирование только при условии увеличения софинансирования со стороны местных бюджетов. Соответствующие гарантии должны предоставить органы местного самоуправления и военные администрации.

Кабинет Министров Украины школа укрытие

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]