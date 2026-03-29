  1. В Україні

Уряд спрямував 22,35 млрд грн на захист критичної інфраструктури – куди підуть гроші

15:23, 29 березня 2026
В Україні зміцнюють захист споруд для об’єктів водо-, тепло- та електропостачання, понад 600 об’єктів у роботі.
Кабінет Міністрів виділив 22,35 млрд гривень на будівництво захисних споруд для об’єктів водо-, тепло- та електропостачання, а також інфраструктури «Укрзалізниці». Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, наразі на відповідних об’єктах тривають будівельні та підготовчі роботи із забезпечення фізичного захисту. У межах ухваленого фінансування передбачено понад 600 конкретних елементів захисту.

«Процес складний: багато учасників, бюрократичних процедур, різної складності обʼєкти, до яких треба індивідуальний підхід. Але маємо чітку координацію та алгоритм дій», – зазначив Кулеба. Водночас, за його словами, вже налагоджено чітку координацію та визначено алгоритм дій.

Він повідомив, що проведено нараду за участю представників Агентства відновлення, обласних військових адміністрацій, профільних служб і міністерств, а також Генерального штабу. За кожним об’єктом визначено необхідні заходи захисту та способи їх реалізації, триває завершення технічної підготовки для нових об’єктів.

Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам. За словами Кулеби, російські обстріли вже спрямовані на уповільнення темпів будівництва, тому відповідальність на місцях полягає у забезпеченні безпеки людей і збереженні техніки.

Він також наголосив, що фізичний захист є лише частиною комплексного підходу. Паралельно ведеться розвиток розподіленої генерації, забезпечується резервне живлення для систем водо- і теплопостачання та впроваджуються більш децентралізовані рішення для підвищення стійкості інфраструктури.

