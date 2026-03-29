  1. В Украине

Правительство выделило 22,35 млрд грн на защиту критически важной инфраструктуры — куда пойдут эти средства

15:23, 29 марта 2026
В Украине укрепляют защиту сооружений для объектов водо-, тепло- и электроснабжения, в работе более 600 объектов.
Кабинет Министров выделил 22,35 млрд гривен на строительство защитных сооружений для объектов водо-, тепло- и электроснабжения, а также инфраструктуры «Укрзализныци». Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время на соответствующих объектах продолжаются строительные и подготовительные работы по обеспечению физической защиты. В рамках утвержденного финансирования предусмотрено более 600 конкретных элементов защиты.

«Процесс сложный: много участников, бюрократических процедур, объекты различной сложности, к которым нужен индивидуальный подход. Но у нас есть четкая координация и алгоритм действий», – отметил Кулеба. В то же время, по его словам, уже налажена четкая координация и определен алгоритм действий.

Он сообщил, что проведено совещание с участием представителей Агентства восстановления, областных военных администраций, профильных служб и министерств, а также Генерального штаба. По каждому объекту определены необходимые меры защиты и способы их реализации, продолжается завершение технической подготовки для новых объектов.

Особое внимание уделяется прифронтовым регионам. По словам Кулебы, российские обстрелы уже направлены на замедление темпов строительства, поэтому задача местных властей заключается в обеспечении безопасности людей и сохранности техники.

Он также подчеркнул, что физическая защита является лишь частью комплексного подхода. Параллельно ведется развитие распределенной генерации, обеспечивается резервное питание для систем водо- и теплоснабжения и внедряются более децентрализованные решения для повышения устойчивости инфраструктуры.

