Чи зобов’язаний роботодавець надати житло домашньому працівнику: що каже закон і договір

Чи є житло обов’язком роботодавця, коли воно може бути платним і які обмеження встановлює закон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роботодавці не зобов’язані безоплатно забезпечувати домашніх працівників житлом. Водночас така умова може бути передбачена у трудовому договорі — як на безоплатній, так і на платній основі.

Якщо житло надається за плату, відповідні відносини регулюються нормами цивільного законодавства.

Водночас, як пояснили у Держпраці, житлове приміщення має відповідати встановленим вимогам. При цьому роботодавець не має права самовільно утримувати оплату за житло із заробітної плати працівника.

Окремо наголошується: роботодавцю заборонено зберігати документи працівника, зокрема паспорт. Домашній працівник має право на особистий простір, повагу до гідності та самостійно визначає, як проводити вільний час, навіть якщо проживає у домогосподарстві роботодавця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.