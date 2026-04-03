Обязан ли работодатель предоставить жилье домашнему работнику: что говорит закон и договор

Работодатели не обязаны бесплатно обеспечивать домашних работников жильем. В то же время такое условие может быть предусмотрено в трудовом договоре — как на бесплатной, так и на платной основе.

Если жилье предоставляется за плату, соответствующие отношения регулируются нормами гражданского законодательства.

В то же время, как пояснили в Держпраци, жилое помещение должно соответствовать установленным требованиям. При этом работодатель не имеет права самовольно удерживать оплату за жилье из заработной платы работника.

Отдельно подчеркивается: работодателю запрещено хранить документы работника, в частности паспорт. Домашний работник имеет право на личное пространство, уважение к достоинству и самостоятельно определяет, как проводить свободное время, даже если проживает в домохозяйстве работодателя.