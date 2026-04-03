  1. В Україні

Побачення за $5 тисяч – у Києві чоловік пограбував жінку після знайомства в мережі

00:06, 3 квітня 2026
Киянка запросила нового знайомого додому, однак зустріч завершилася погрозами та втратою понад 5 тисяч доларів.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час побачення пограбував киянку, погрожуючи їй побиттям та заволодівши понад 5 тисячами доларів.

Як повідомили у ГУНП у Києві, до Оболонського управління поліції звернулася 27-річна місцева мешканка із заявою про пограбування.

Правоохоронці встановили, що жінка познайомилася з чоловіком у соціальній мережі та згодом запросила його до себе додому. Перебуваючи у квартирі, гість почав погрожувати їй побиттям і вимагати гроші. Після цього він забрав із гаманця потерпілої 5 200 доларів та втік.

Оперативники за участю аналітиків кримінального аналізу встановили особу підозрюваного — ним виявився 32-річний місцевий житель. Його розшукали та затримали у Шевченківському районі Києва.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

поліція Київ крадіжка пограбування

