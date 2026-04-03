  1. В Украине

Свидание за $5 тысяч — в Киеве мужчина ограбил женщину после знакомства в сети

00:06, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Киевлянка пригласила нового знакомого к себе домой, однако встреча закончилась угрозами и потерей более 5 тысяч долларов.
Свидание за $5 тысяч — в Киеве мужчина ограбил женщину после знакомства в сети
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичные правоохранители задержали мужчину, который во время свидания ограбил киевлянку, угрожая ей избиением и завладев более чем 5 тысячами долларов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в ГУНП в Киеве, в Оболонское управление полиции обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением об ограблении.

Правоохранители установили, что женщина познакомилась с мужчиной в социальной сети и впоследствии пригласила его к себе домой. Находясь в квартире, гость начал угрожать ей избиением и требовать деньги. После этого он забрал из кошелька потерпевшей 5 200 долларов и скрылся.

Оперативники при участии аналитиков криминального анализа установили личность подозреваемого — им оказался 32-летний местный житель. Его разыскали и задержали в Шевченковском районе Киева.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев кража ограбление

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]