Свидание за $5 тысяч — в Киеве мужчина ограбил женщину после знакомства в сети

Киевлянка пригласила нового знакомого к себе домой, однако встреча закончилась угрозами и потерей более 5 тысяч долларов.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который во время свидания ограбил киевлянку, угрожая ей избиением и завладев более чем 5 тысячами долларов.

Как сообщили в ГУНП в Киеве, в Оболонское управление полиции обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением об ограблении.

Правоохранители установили, что женщина познакомилась с мужчиной в социальной сети и впоследствии пригласила его к себе домой. Находясь в квартире, гость начал угрожать ей избиением и требовать деньги. После этого он забрал из кошелька потерпевшей 5 200 долларов и скрылся.

Оперативники при участии аналитиков криминального анализа установили личность подозреваемого — им оказался 32-летний местный житель. Его разыскали и задержали в Шевченковском районе Киева.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

