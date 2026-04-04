  1. В Україні

Чи потрібно імпортерам електроенергії подавати декларацію з акцизного податку — роз’яснення ДПС

07:54, 4 квітня 2026
Податкова служба пояснила, чи зобов’язані імпортери електроенергії подавати декларацію з акцизного податку та коли виникають податкові зобов’язання.
Чи потрібно імпортерам електроенергії подавати декларацію з акцизного податку — роз’яснення ДПС
Головне управління податкової служби в Одеській області повідомляє, що відповідно до Податкового кодексу України платниками акцизного податку є виробники електроенергії, які мають ліцензію на її виробництво та продають її на ринку, а також підприємства чи їх представництва, які ввозять підакцизні товари на митну територію України. При цьому до підакцизних товарів належить і електрична енергія.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання контролюючому органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання контролюючим органом у визначених законодавством випадках.

Акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.

Згідно з п.п. 49.2 прим. 1 п. 49.2 ст. 49 ПКУ платники, визначені п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 ПКУ, а також інші платники акцизного податку, які мають діючі ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Разом з цим, відповідно до п. 223.2 ст. 223 ПКУ платники податку, визначені п. 212.1 ст. 212 ПКУ (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у п.п. 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 ПКУ), подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 ПКУ.

Звертаємо увагу, що у вищезазначеному переліку імпортерів підакцизних товарів у яких не виникає обов’язок у подачі декларації акцизного податку, п.п. 215.3.9 п. 215.3 ст. 215 ПКУ (електроенергія, з якої справляється податок та ставка акцизного податку на неї) не вказаний.

Форма, порядок заповнення та подання декларації з акцизного податку (далі – Декларація) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 зі змінами та доповненнями.

У Додатку 6 Декларації здійснюється розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії, у Розділі Е «Податкові зобов’язання з реалізації електричної енергії» зазначаються дані про суми податку з відповідних граф Додатку 6.

У разі, якщо імпортер не є виробником електричної енергії, що має ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії та продавцем її на ринку електричної енергії одночасно (п.п. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 ПКУ), то при поданні Декларації за місцем реєстрації у відповідних графах Додатку 6 та Розділі Е ставиться 0.

Отже, суб’єкт господарювання, який здійснює імпорт електричної енергії, є платником акцизного податку, й відповідно до п.п. 212.1.2 п. 212.1 ст. 212 ПКУ, у нього виникає обов’язок у поданні Декларації, відповідно до п. 223.2 ст. 223 ПКУ.

податкова

