Нужно ли импортерам электроэнергии подавать декларацию по акцизному налогу — разъяснение ГНС

07:54, 4 апреля 2026
Налоговая служба объяснила, обязаны ли импортеры электроэнергии подавать декларацию по акцизному налогу и когда возникают налоговые обязательства.
Главное управление налоговой службы в Одесской области сообщает, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины плательщиками акцизного налога являются производители электроэнергии, имеющие лицензию на её производство и реализующие её на рынке, а также предприятия или их представительства, которые ввозят подакцизные товары на таможенную территорию Украины. При этом к подакцизным товарам относится и электрическая энергия.

Датой возникновения налоговых обязательств при ввозе подакцизных товаров (продукции) на таможенную территорию Украины является дата подачи контролирующему органу таможенной декларации для таможенного оформления либо дата начисления такого налогового обязательства контролирующим органом в предусмотренных законодательством случаях.

Акцизный налог с ввезённых на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) уплачивается плательщиками налога до или в день подачи таможенной декларации.

Согласно п.п. 49.2 прим. 1 п. 49.2 ст. 49 Налогового кодекса Украины плательщики, определённые п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодекса, а также другие плательщики акцизного налога, имеющие действующие лицензии на осуществление деятельности с подакцизной продукцией, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством, обязаны за каждый установленный отчётный период подавать налоговые декларации независимо от того, осуществляли ли они хозяйственную деятельность в таком периоде.

Вместе с тем, согласно п. 223.2 ст. 223 Налогового кодекса Украины плательщики налога, определённые п. 212.1 ст. 212 Кодекса (кроме импортеров подакцизных товаров, указанных в п.п. 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 Кодекса), подают ежемесячно не позднее 20 числа следующего отчётного (налогового) периода контролирующему органу по месту регистрации декларацию по акцизному налогу по форме, утверждённой в порядке, установленном статьёй 46 Кодекса.

Обращаем внимание, что в указанном перечне импортеров подакцизных товаров, у которых отсутствует обязанность по подаче декларации по акцизному налогу, п.п. 215.3.9 п. 215.3 ст. 215 Кодекса (электроэнергия, с которой взимается налог и ставка акцизного налога на неё) не указан.

Форма, порядок заполнения и подачи декларации по акцизному налогу (далее — Декларация) утверждены приказом Министерства финансов Украины от 23.01.2015 № 14 с изменениями и дополнениями.

В Приложении 6 Декларации осуществляется расчёт суммы акцизного налога с реализации электрической энергии, в разделе Е «Налоговые обязательства по реализации электрической энергии» указываются данные о суммах налога из соответствующих граф Приложения 6.

В случае если импортер не является производителем электрической энергии, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству электроэнергии и одновременно её продавцом на рынке электрической энергии (п.п. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 Кодекса), при подаче Декларации по месту регистрации в соответствующих графах Приложения 6 и разделе Е проставляется 0.

Таким образом, субъект хозяйствования, осуществляющий импорт электрической энергии, является плательщиком акцизного налога и, в соответствии с п.п. 212.1.2 п. 212.1 ст. 212 Кодекса, обязан подавать Декларацию согласно п. 223.2 ст. 223 Кодекса.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

