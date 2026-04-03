Володимир Зеленський анонсував рішення щодо СЗЧ після зустрічі з Михайлом Федоровим

18:29, 3 квітня 2026
Володимир Зеленський заяви, що готується рішення для посилення української піхоти.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим повідомив, що в найближчі тижні готуються певні рішення щодо СЗЧ.

Глава держави відзначив, що під час зустрічі погодили з міністром і ряд завдань на найближчі тижні.

«Зокрема, готуємо рішення для посилення української піхоти, системи контрактів в армії та реагування щодо СЗЧ – заходи повинні бути такими, що реально спрацюють», - сказав він.

За його словами, Україна також готує рішення, щоб масштабувати експортні можливості українських виробників зброї та спільні виробництва з партнерами.

Зеленський повідомив, що російські втрати за березень вийшли на найвищий рівень.

«Тільки завдяки ударам наших дронів загинули або були важко поранені 33988 російських військових і ще 1363 окупанти були ліквідовані завдяки артилерійським та іншим ударам», - заявив він.

Раніше Генштаб спростив повернення військових після СЗЧ та процедуру переведення.

Стрічка новин

