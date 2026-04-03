  В Украине

Владимир Зеленский анонсировал решения по СЗЧ после встречи с Михаилом Федоровым

18:29, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский заявил, что готовятся решения для усиления украинской пехоты.
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром обороны Михаилом Федоровым сообщил, что в ближайшие недели готовятся определенные решения по СЗЧ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства отметил, что во время встречи согласовали с министром ряд задач на ближайшие недели.

«В частности, готовим решения для усиления украинской пехоты, системы контрактов в армии и реагирования на СЗЧ — меры должны быть такими, которые реально сработают», — сказал он.

По его словам, Украина также готовит решения, чтобы масштабировать экспортные возможности украинских производителей оружия и совместные производства с партнерами.

Зеленский сообщил, что российские потери за март вышли на самый высокий уровень.

«Только благодаря ударам наших дронов погибли или были тяжело ранены 33 988 российских военных, и еще 1 363 оккупанта были ликвидированы благодаря артиллерийским и другим ударам», — заявил он.

Ранее Генштаб упростил возвращение военных после СЗЧ и процедуру перевода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Владимир Зеленский мобилизация Михаил Федоров СЗЧ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]