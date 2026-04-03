Владимир Зеленский анонсировал решения по СЗЧ после встречи с Михаилом Федоровым

Владимир Зеленский заявил, что готовятся решения для усиления украинской пехоты.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром обороны Михаилом Федоровым сообщил, что в ближайшие недели готовятся определенные решения по СЗЧ.

Глава государства отметил, что во время встречи согласовали с министром ряд задач на ближайшие недели.

«В частности, готовим решения для усиления украинской пехоты, системы контрактов в армии и реагирования на СЗЧ — меры должны быть такими, которые реально сработают», — сказал он.

По его словам, Украина также готовит решения, чтобы масштабировать экспортные возможности украинских производителей оружия и совместные производства с партнерами.

Зеленский сообщил, что российские потери за март вышли на самый высокий уровень.

«Только благодаря ударам наших дронов погибли или были тяжело ранены 33 988 российских военных, и еще 1 363 оккупанта были ликвидированы благодаря артиллерийским и другим ударам», — заявил он.

Ранее Генштаб упростил возвращение военных после СЗЧ и процедуру перевода.

