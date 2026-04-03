В Україні започатковано інститут міжнародних наукових амбасадорів

Міністерство освіти і науки започатковує новий інструмент розвитку міжнародної наукової співпраці — інститут міжнародних наукових амбасадорів.

Науковий амбасадор — дослідник, який, як правило, має історичний зв'язок з українськими університетами або науковими установами, працює у провідних наукових інституціях за кордоном, та представляє інтереси української науки у світі. Він сприяє налагодженню міжнародних контактів, пошуку партнерів і залученню українських дослідників до міжнародних програм і проєктів.

Його діяльність спрямована на те, щоб українські заклади вищої освіти та наукові установи були більш помітними, активніше співпрацювали з іноземними колегами та брали участь у глобальних наукових ініціативах, водночас сприяючи формуванню об’єктивного міжнародного уявлення про українську науку та протидії дезінформаційним і маніпулятивним наративам, що шкодять інтересам України.

«Запровадження цього інституту є першим кроком держави у потребі системно розвивати наукову дипломатію, поглиблювати зв'язок із науковою діаспорою та посилювати інтеграцію України до Європейського та світового дослідницького простору.

Цей крок є важливим у розвитку сучасної наукової політики України. Він має сприяти формуванню сталої міжнародної присутності українських дослідників, підвищенню їхньої конкурентоспроможності та зміцненню довіри до української науки, а також системній розбудові і зміцненню звязків з українською науковою діаспорою», - заявили в МОН.

