  1. В Украине

В Украине создан институт международных научных амбассадоров

20:51, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Научный амбассадор будет способствовать налаживанию международных контактов, поиску партнеров и привлечению украинских исследователей к международным программам и проектам.
Фото: osvita.loda.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины запускает новый инструмент развития международного научного сотрудничества — институт международных научных амбассадоров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Научный амбассадор — это исследователь, который, как правило, имеет историческую связь с украинскими университетами или научными учреждениями, работает в ведущих научных институциях за рубежом и представляет интересы украинской науки в мире. Он способствует налаживанию международных контактов, поиску партнеров и привлечению украинских ученых к международным программам и проектам.

Его деятельность направлена на то, чтобы украинские учреждения высшего образования и научные организации были более заметными, активнее сотрудничали с иностранными коллегами и участвовали в глобальных научных инициативах, одновременно способствуя формированию объективного международного представления об украинской науке и противодействию дезинформационным и манипулятивным нарративам, которые вредят интересам Украины.

«Введение этого института является первым шагом государства в необходимости системно развивать научную дипломатию, углублять связь с научной диаспорой и усиливать интеграцию Украины в европейское и мировое исследовательское пространство.

Этот шаг является важным в развитии современной научной политики Украины. Он должен способствовать формированию устойчивого международного присутствия украинских исследователей, повышению их конкурентоспособности и укреплению доверия к украинской науке, а также системному развитию и укреплению связей с украинской научной диаспорой», — заявили в МОН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины МОН Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]