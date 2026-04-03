В Украине создан институт международных научных амбассадоров

Научный амбассадор будет способствовать налаживанию международных контактов, поиску партнеров и привлечению украинских исследователей к международным программам и проектам.

Фото: osvita.loda.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины запускает новый инструмент развития международного научного сотрудничества — институт международных научных амбассадоров.

Научный амбассадор — это исследователь, который, как правило, имеет историческую связь с украинскими университетами или научными учреждениями, работает в ведущих научных институциях за рубежом и представляет интересы украинской науки в мире. Он способствует налаживанию международных контактов, поиску партнеров и привлечению украинских ученых к международным программам и проектам.

Его деятельность направлена на то, чтобы украинские учреждения высшего образования и научные организации были более заметными, активнее сотрудничали с иностранными коллегами и участвовали в глобальных научных инициативах, одновременно способствуя формированию объективного международного представления об украинской науке и противодействию дезинформационным и манипулятивным нарративам, которые вредят интересам Украины.

«Введение этого института является первым шагом государства в необходимости системно развивать научную дипломатию, углублять связь с научной диаспорой и усиливать интеграцию Украины в европейское и мировое исследовательское пространство.

Этот шаг является важным в развитии современной научной политики Украины. Он должен способствовать формированию устойчивого международного присутствия украинских исследователей, повышению их конкурентоспособности и укреплению доверия к украинской науке, а также системному развитию и укреплению связей с украинской научной диаспорой», — заявили в МОН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.