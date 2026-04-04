Індексація пенсій 2026: кому підвищили виплати і на скільки

17:48, 4 квітня 2026
З 1 березня підвищили пенсії для 9,5 млн громадян, при цьому максимальна доплата склала 2 595 гривень, а з 1 квітня частині пенсіонерів провели додатковий перерахунок.
Індексація пенсій 2026: кому підвищили виплати і на скільки
З 1 березня 2026 року в Україні відбулося чергове підвищення пенсій, яке провели відповідно до постанови уряду №236. У Пенсійному фонді України повідомили, що індексація охопила громадян, яким пенсії були призначені до кінця 2025 року. У результаті перерахунку підвищення отримали близько 9,5 мільйона пенсіонерів.

Сума доплат визначалася індивідуально для кожного отримувача. Мінімальне зростання виплат становило 100 гривень, тоді як максимальне сягнуло 2 595 гривень. У середньому пенсії зросли майже на 649 гривень, а після проведених перерахунків середній розмір виплати у березні 2026 року склав понад 7 137 гривень.

Водночас із 1 квітня частині пенсіонерів провели додатковий автоматичний перерахунок. Йдеться про тих, хто після виходу на пенсію продовжує працювати. Підвищення отримали громадяни, які станом на 1 березня набули щонайменше два роки страхового стажу або мають менший стаж, але від моменту призначення пенсії чи попереднього перерахунку минуло два роки.

У Пенсійному фонді пояснюють, що під час такого перерахунку враховуються дані станом на початок березня, однак фактичні виплати оновлюються з квітня. Процедура відбулася автоматично і не потребувала звернення громадян.

Якщо після призначення пенсії людина набула не менше 24 місяців стажу, її виплати переглянули з урахуванням цього показника. Для обчислення могли використати як попередню заробітну плату, з якої була призначена пенсія, так і нову — отриману після виходу на пенсію, якщо це було вигідніше. Водночас показник середньої заробітної плати, який застосовувався раніше, залишився без змін.

