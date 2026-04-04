Индексация пенсий 2026: кому повысили выплаты и на сколько

С 1 марта 2026 года в Украине прошло очередное повышение пенсий, проведённое в соответствии с постановлением правительства №236. В Пенсионном фонде Украины сообщили, что индексация коснулась граждан, которым пенсии были назначены до конца 2025 года. В результате перерасчёта выплаты повысили примерно для 9,5 миллиона пенсионеров.

Размер доплат определялся индивидуально для каждого получателя. Минимальное повышение составило 100 гривен, тогда как максимальное достигло 2 595 гривен. В среднем пенсии выросли почти на 649 гривен, а после перерасчётов средний размер выплаты в марте 2026 года превысил 7 137 гривен.

В то же время с 1 апреля части пенсионеров уже провели дополнительный автоматический перерасчёт. Речь идёт о тех, кто после выхода на пенсию продолжает работать. Повышение получили граждане, которые по состоянию на 1 марта приобрели не менее двух лет страхового стажа либо имеют меньший стаж, но с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчёта прошло два года.

В Пенсионном фонде поясняют, что при таком перерасчёте учитываются данные по состоянию на начало марта, однако фактические выплаты обновляются с апреля. Процедура проходит автоматически и не требует обращения граждан.

Если после назначения пенсии человек приобрёл не менее 24 месяцев стажа, его выплаты пересматривают с учётом этого показателя. При расчёте могут использовать как прежнюю заработную плату, с которой была назначена пенсия, так и новую — полученную после выхода на пенсию, если это более выгодно. При этом показатель средней заработной платы, который применялся ранее, остаётся без изменений.

