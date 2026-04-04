Пенсія по втраті годувальника: чи впливає на ЄСВ для ФОП

Податкова служба надала роз’яснення щодо сплати єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Податкова служба в Івано-Франківській області пояснила, чи зобов’язаний ФОП сплачувати ЄСВ, якщо отримує пенсію по втраті годувальника.

Зазначається, що згідно з абзацом двадцять другим статті 1 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія визначається як щомісячна виплата в межах солідарної системи державного пенсійного страхування. Вона призначається застрахованій особі у разі досягнення встановленого пенсійного віку або визнання її особою з інвалідністю, а також може виплачуватися членам її сім’ї у випадках, передбачених цим Законом.

Згідно із Законом №1058, у солідарній системі пенсійного страхування передбачено три основні види пенсій: за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника. Якщо особа одночасно має право на кілька з них, їй призначається лише один вид пенсії — той, який вона обирає самостійно.

Водночас законодавство про єдиний соціальний внесок визначає особливості для фізичних осіб-підприємців. Так, відповідно до Закону №2464, ФОПи, у тому числі на спрощеній системі оподаткування (за винятком е-резидентів), можуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, є особами з інвалідністю чи досягли пенсійного віку та отримують пенсію або державну соціальну допомогу. У такому разі участь у системі соціального страхування можлива лише на добровільних засадах.

Разом із тим отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника саме по собі не дає права на звільнення від єдиного внеску за себе. Водночас таке звільнення може застосовуватися, якщо підприємець досяг пенсійного віку, визначеного законодавством.

