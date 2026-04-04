Пенсия по потере кормильца: влияет ли на ЕСВ для ФЛП

Налоговая служба предоставила разъяснение об уплате единого социального взноса физическими лицами-предпринимателями, получающими пенсию в связи с потерей кормильца.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъяснила, обязан ли ФЛП уплачивать ЕСВ, если получает пенсию по потере кормильца.

Отмечается, что согласно абзацу двадцать второму статьи 1 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия определяется как ежемесячная выплата в рамках солидарной системы государственного пенсионного страхования. Она назначается застрахованному лицу в случае достижения установленного пенсионного возраста или признания его лицом с инвалидностью, а также может выплачиваться членам его семьи в случаях, предусмотренных данным Законом.

Согласно Закону №1058, в солидарной системе предусмотрены три основных вида пенсий: по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Если лицо одновременно имеет право на несколько видов пенсии, ему назначается только один — по его выбору.

В то же время законодательство о едином социальном взносе устанавливает особенности для физических лиц-предпринимателей. Так, в соответствии с Законом №2464, ФЛП, в том числе на упрощённой системе налогообложения (за исключением е-резидентов), освобождаются от уплаты ЕСВ за себя, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, являются лицами с инвалидностью либо достигли пенсионного возраста и получают пенсию или государственную социальную помощь. В таком случае участие в системе социального страхования возможно исключительно на добровольной основе.

Вместе с тем получение пенсии в связи с потерей кормильца само по себе не освобождает предпринимателя от уплаты ЕСВ за себя. Однако такое освобождение возможно, если лицо достигло пенсионного возраста, установленного законодательством.

