Надбавки і оздоровчі виплати: коли відмова роботодавця є порушенням

У Держпраці пояснили, в яких випадках роботодавець може встановлювати або не виплачувати надбавки за складність і напруженість праці, а також як регулюється надання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці зазначає, що згідно з частиною другою статті 97 КЗпП, порядок запровадження надбавок і їхні розміри підприємства, установи та організації визначають самостійно, закріплюючи ці умови у колективному договорі.

Надбавка за складність і напруженість праці є стимулюючою виплатою, яку встановлюють на підставі наказу керівника за досягнення високих результатів у роботі, підвищену інтенсивність праці, виконання особливо важливих завдань або значний обсяг виконуваної роботи.

Така надбавка не є обов’язковою і залежить від наявності економії фонду оплати праці. Її розмір і порядок надання визначаються внутрішнім положенням підприємства. Керівники структурних підрозділів подають обґрунтовані пропозиції щодо встановлення цієї надбавки конкретним працівникам, а остаточне рішення приймає керівник підприємства шляхом видання відповідного наказу.

Матеріальна допомога на оздоровлення, яку часто називають «оздоровчими», є соціальною грошовою виплатою для працівників, які йдуть у щорічну відпустку. Водночас єдиного нормативного документа, що регулював би порядок її нарахування, не існує. Тому слід керуватися нормативними актами, які застосовуються до різних категорій працівників. Основна особливість цієї виплати полягає в тому, що її надають безпосередньо перед початком щорічної основної відпустки.

Для окремих категорій працівників надання матеріальної допомоги на оздоровлення є обов’язковим. Зокрема, це стосується державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, педагогічних і науково-педагогічних працівників, працівників сфери культури, музейних і бібліотечних працівників, медиків, а також працівників протитуберкульозних установ.

Водночас для працівників підприємств і організацій небюджетної сфери питання виплати такої допомоги визначається положеннями колективного договору.

